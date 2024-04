9 secondes. En un éclair, le monde bascula…

Contre l'avis de tous, le gouvernement français a décidé de faire passer la durée légale de la semaine de 7 jours à 9 jours en créant deux jours nouveaux : le mardi bis et le vendredi bis. Cette remise en cause de l'organisation séculaire de la vie humaine provoque très rapidement une désorganisation générale du fonctionnement de la société et une opposition internationale majeure. Victor, jeune lycéen lillois, se retrouve alors un peu malgré lui propulsé à la tête de la contestation organisée en France. Toutefois, alors qu'une grande manifestation nationale a lieu à Paris contre ce projet, un étrange événement se produit, remettant en cause la réforme, mais aussi l'équilibre mondial ...