La famille Clafoutis : Drôle de pizza !

Dans le restaurant de la famille Clafoutis, il y a les parents, les jumeaux, Zelda et Dany, et Truffe, le chat maladroit. Les jumeaux ont le trac ! Aujourd'hui, ils participent au concours de leur émission de cuisine préférée. Il y a plein de candidats. Qui réalisera la meilleure pizza ? Quand Truffe s'en mêle, on frôle la catastrophe... Zelda et Dany seront-ils assez inventifs pour convaincre Cyril Limonade ? Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !