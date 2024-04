Le sport et son pesant d'or

"Combien de médailles à Paris 2024 ? Si chacun y va de sa proclamation, parfois jusqu'à 80 médailles, force est de constater que la rationalité économique et statistique nous ramène à la raison. Dans notre rapport, remis à l'Observatoire de l'économie du sport, estimant la prospective des résultats des J. O. de Paris 2024, L'équipe de France pourrait totaliser, au mieux, comme dans un rêve, jusqu'à 60 médailles et plus probablement entre 47 et 48". L'économie du sport, à l'échelle d'une nation relève d'un choix politique, notamment dans la répartition budgétaire, au regard d'autres activités, comme le cinéma ou la peinture. Nous connaissons aujourd'hui la parfaite corrélation entre l'argent affecté au sport de haut niveau et le nombre de médailles olympiques gagnées, et de l'auteur d'ajouter : "Nous voyons ici une préoccupation des pouvoirs publics qui mériterait d'être davantage questionnée, mais j'ai le pessimisme de penser qu'aucun homme ou femme politique n'aurait le courage de changer cet état des choses".