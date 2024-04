Mini amigurumis. 26 petits animaux marins à crocheter

26 mini-créatures marines complètement craquantes Un crochet et des petites pelotes de coton : il en faut peu pour réaliser ces modèles venus de l'océan ! Phoque, tortue, dauphin, étoile de mer et autres créatures aquatiques sont faciles et rapides à crocheter. Collectionnez vos créations ou transformez-les en porte-clés, en mobile pour enfants... Les mini-amigurumis sont prêts à prendre vie sous votre crochet !