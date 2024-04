Écosystème des transferts internationaux d'argent et développement durable. Contraintes et solutions

Les transferts internationaux d'argent jouent un rôle crucial dans l'économie mondiale, en particulier pour soutenir les économies en développement. Ce livre examine comment cet écosystème peut contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. L'ouvrage offre une analyse approfondie des défis auxquels sont confrontées les sociétés de transferts d'argent, et propose des stratégies pour surmonter ces obstacles. Un diagnostic qui met en exergue les efforts et les insuffisances de l'ONU, les initiatives et les erreurs de la Banque mondiale et du FMI, la passivité des gouvernements, ainsi que l'opacité des sociétés de transferts d'argent et des banques. Il propose également des solutions pour réduire les coûts des transferts d'argent. Enfin, il explore les perspectives technologiques qui révolutionnent les transferts de fonds. Un livre essentiel pour comprendre l'écosystème complexe, les enjeux et les solutions du secteur des transferts internationaux d'argent.