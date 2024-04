She is beautiful - tome 1

A chaque réveil, la mémoire de Kurumi s'efface. Seule reste sa volonté de retrouver sa meilleure amie... Suivez-la dans ce thriller haletant et dans sa quête inlassable d'identité et de vérité. " L'enclos " est un mystérieux centre de recherche qui élève des petites filles. C'est là qu'a grandi Kurumi, et là qu'elle s'endort la veille de son dixième anniversaire. Lorsqu'elle rouvre les yeux, quatorze ans ont passé et elle ne reconnaît pas le lieu où elle se trouve. Entre une amie qui a grandi pendant qu'elle dormait et sa mémoire effacée, c'est pour elle le début d'un étrange voyage.