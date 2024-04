Kaijin Reijoh - Tome 10

Quand les serial killers combattent le mal ! Le nouveau cocktail détonant du dessinateur de Red Eyes Sword ! Les élèves de l'académie ont enfin anéanti le parti de l'Ultraréincarnation. Les victimes sont nombreuses du côté des nymphes exterminatrices, mais il faut déjà réorganiser les classes et se préparer à la prochaine bataille. C'est alors qu'une vampire, étrangement obsédée par la directrice, arrive au Japon et montre à Asuma et Innami sa redoutable puissance ! Voici le début d'un nouvel arc avec l'entrée en scène des vampires, les plus anciennes créatures de l'histoire des monstres.