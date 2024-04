Le Feu des lucioles

Un roman inspiré du grand poète anglais Keith Douglas, tué par un éclat de mortier trois jours après le débarquement en Normandie, dans la lignée de Derrière la colline. 9 juin 1944 : le capitaine Keith Douglas, jeune poète au talent encore méconnu, meurt en Normandie à côté de son char Sherman. 23 août 1944 : le sergent Frédéric Dutrieux disparaît au sud de Deauville, que sa brigade belge est en train de libérer. Quarante ans plus tard, frais émoulu de l'université et auteur d'un mémoire remarqué sur l'oeuvre de Douglas, un autre Frédéric Dutrieux s'apprête à passer quelques mois sous les drapeaux. Mais est-il vraiment un autre ? Une aventure insolite, entamée dans une caserne de la banlieue d'Anvers, va le faire sérieusement douter. Xavier Hanotte revient à son obsession - les grands poètes fauchés par l'histoire tragique du xxe siècle. Réalisme magique, échappées poétiques et souci du détail composent un roman stupéfiant dans la lignée de Derrière la colline. De l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique