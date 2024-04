La famille Clafoutis : Pas de blinis pour le chaton !

Dany et Zelda sont jumeaux et vivent de grandes aventures dans le restaurant de leurs parents. Aujourd'hui, un homme mystérieux pose sa caméra au milieu du restaurant, Papa et Maman se chuchotent des secrets et une drôle de pâte rose mijote dans la cuisine. Toutes ces cachotteries auraient-elle un rapport avec la venue en ville de Nora, la superstar préférée des jumeaux ? Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !