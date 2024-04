Mémo Collège - Technologie 5e - 2024 - Cahier - élève

L'essentiel pour réussir au collège Un livret facile à conserver et transporter Les mots-clés à mémoriser Les connaissances à réviser Un repérage simple pour l'enseignant avec des fiches qui suivent les repères de progressivité du programme. Un livret à petit prix facile à conserver et transporter pour avoir toujours avec soi, à la maison ou en classe, une synthèse des connaissances et du vocabulaire à retenir pendant l'année de 5e. Le Mémo est découpé en 29 fiches appelées Repère de deux pages chacune. Il est composé de trois parties qui correspondent aux trois thèmes du programme. Chaque fiche correspond à un ou des repère(s) de progressivité du programme (qui correspondent aux attendus du programme) pour permettre à l'enseignant de se repérer facilement et rapidement. Pour les parties 1 et 2 (thèmes 1 et 2 du programme), chaque fiche correspond précisément à un repère de progressivité du programme. Pour la partie 3 (thème 3 du programme), chaque fiche correspond à une compétence du programme et regroupe plusieurs repères de progressivité. Structure d'une fiche type : Les mots-clés à connaître Les mots clés et leurs définitions à relier Ce que je dois savoir Un résumé de cours avec des exemples Je vérifie si j'ai bien compris Un exercice d'application sur le résumé de cours