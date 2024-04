Le Présent au cœur du théâtre

Contre le risque du "présentisme" , ce livre rappelle avec force que le théâtre reste un art du présent, dans ses multiples dimensions, poétiques et politiques. Le livre interroge la notion de présent, qui est au coeur de l'acte théâtral. Il s'adresse à tous ceux que le théâtre intéresse, étudiants, enseignants, praticiens, ou simples spectateurs. Il vise à proposer des points de repère, à une époque où des genres comme la performance (qui se veut pur présent scénique hors de toute représentation) ou le théâtre documentaire (qui cherche à "coller" au présent) s'éloignent des formes théâtrales plus traditionnelles reposant sur un texte dramatique représenté. Il multiplie les points de vue et les éclairages (esthétique, historique, politique...) autour d'une notion qui se révèle plus complexe qu'il n'y paraît.