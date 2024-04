Histoire des couverts

Les individus se sont nourris à l'aide de leurs doigts jusqu'à très tard dans leur histoire. Les populations ont d'abord eu recours à des objets récupérés ou à d'autres, imaginés et fabriqués dans divers matériaux, y compris en métal. Depuis l'époque romaine trois ustensiles se sont imposés : cuillère, couteau et fourchette. L'archéologie et les collections muséographiques permettent d'en retracer la lente évolution, que présente cet ouvrage.