La Gestion d’entreprise : par la pratique, c’est plus simple !

Comprendre et maîtriser toute la gestion d'entreprise grâce à la pédagogie de Marina Armand : une approche "besoin" , des applications et, en bonus, les corrigés sur YouTube. Vous êtes étudiant, en reprise d'études, manager ou futur entrepreneur ? Ce livre est fait pour vous ! Marina Armand, créatrice de la chaîne YouTube 5 minutes pour réussir, s'est fixé une mission : rendre la gestion d'entreprise accessible à tous. Ce livre présente tous les outils indispensables pour piloter au mieux une entreprise grâce au contrôle de gestion et à l'analyse financière : bilan comptable, compte de résultat, prévision desstocks, ventes et trésorerie, choix des investissements, etc. Pour rendre l'exercice plus concret, vous suivrez tout au long du livre le cas de Pierre Fournier, à la tête d'une grande brasserie, qui a bien du mal à gérer sa société au quotidien. Vous apprendrez avec lui, pas à pas, à analyser les documents comptables d'une entreprise et à prendre les décisions stratégiques pour la développer ou la pérenniser. Clair, accessible et pédagogique, ce livre propose : - l'essentiel des notions à maîtriser ; - des conseils et astuces ; - des exercices d'application. Les corrigés des applications, détaillés et commentés, sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'autrice.