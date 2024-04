Ma boîte à bonheurs. 30 contes de sophrologie pour se sentir bien

Le quotidien est source de tensions pour les enfants. Les interactions sociales et familiales, l'école et les devoirs, les activités extrascolaires... Tout peut représenter une charge parfois lourde à porter et génératrice de stress, de pression ou encore d'émotions désagréables telles que frustration, tristesse ou colère. C'est pourquoi la sophrologie peut s'avérer bénéfique dès l'enfance pour gérer ses émotions, se sentir en sécurité, retrouver le calme, apaiser ses angoisses, s'endormir sereinement... Au fil de 30 sophro'contes, Nadine Atmani et Sarah Nédélec vous proposent des exercices simples et ludiques à réaliser avec votre enfant pour qu'il prenne conscience de ce qui se passe en lui et autour de lui. Adaptées aux 4 à 7 ans et aux 8 à 11 ans, ces histoires vont activer l'imaginaire de l'enfant et lui permettre de se décharger de ses tensions physiques, mentales et émotionnelles. Les personnages auxquels il va s'identifier ou les situations fictives vont l'aider à retrouver apaisement et bien-être, et à mieux vivre avec lui-même et les autres.