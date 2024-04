Mon chapelet de papier

La prière du chapelet met à l'unisson le corps et l'âme. La main fait glisser les grains, l'âme contemple les mystères. Noeuds, bague-dizainier, perles... les supports sont variés. Le "chapelet de papier" est un autre support pour accompagner cette prière chère aux plus grands saints. On s'arrête. On médite. On confie à Marie ses intentions. On griffonne. On prie sa dizaine. On prend son temps. Ou pas.