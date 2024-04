"Je nais le 17 juin 1992 à Saint-Denis. Il est neuf heure trente, ma vie commence dans l'hôpital le plus sordide du 93. Mon sang est sale. Héroïne, crack, shit, que ma mère, Fabienne, a consommés pendant sa grossesse. Et puis, il y a également l'ADN de mon père, Georges, qui coule dans mes veines. Cet ADN que je n'ai pas choisi. Ce père qui a poussé ma mère dans le vice. Mes premiers souffles annoncent déjà la couleur de mon enfance : noire, un noir de crasse et de sang séché." A travers ce récit, Aurélie Preston raconte les périodes les plus difficiles de sa vie : la drogue, la maltraitance, ou encore le harcèlement... Dotée d'une grande force et détermination, ce récit est un véritable message d'espoir.