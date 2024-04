Toutes nos histoires infinies

A 28 ans, après un divorce douloureux, Georgia doit repartir de zéro. Elle retourne vivre dans la maison de Scarlett, sa grand-mère décédée, autrefois romancière. Là, elle se retrouve à devoir cohabiter avec un auteur à succès qui a été chargé par son éditeur de terminer le dernier roman de Scarlett. Noah est certes séduisant, mais elle le déteste au premier regard. Pourtant, peu à peu, à force de travailler ensemble sur le manuscrit inachevé, ils apprennent à se connaître et même... à s'apprécier. Lorsqu'ils découvrent d'anciennes lettres, Noah et Georgia comprennent pourquoi Scarlett n'a jamais terminé ce livre qui raconte sa véritable histoire. Un amour tragique avec un mystérieux pilote de la Seconde Guerre mondiale. Et si Georgia et Noah parviennent à écrire le dernier chapitre de cette histoire, peut-être pourront-ils aussi réparer les erreurs du passé...