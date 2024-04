Journal'ease vocabulaire. Tous les mots qu'il vous faut lire aisément un journal anglais ou américain, 7e édition

Tous les mots indispensables pour lire aisément un journal anglais ou américain. Les 1 300 mots les plus fréquemment utilisés dans la presse économique, sociale ou politique anglaise et américaine. Une méthode mise à jour qui comprend : - la traduction en français pour faciliter l'apprentissage - une phrase en anglais pour indiquer le contexte approprié - une identification des faux-amis pour éviter les contre-sens - des synonymes et/ou anonymes pour créer des rapports entre les mots - des renvois au sein de l'ouvrage entre mots d'une même famille ou thèmes d'actualité - la phonétique de chaque terme pour donner de l'assurance à l'oral - une indication des 500 mots clés indispensables - une centaine d'expressions familières, de néologismes et de " journalese " (le jargon journalistique) très actuels