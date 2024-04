Terres sauvages

Un bel album documentaire, à la fois esthétique et ludique, avec de grandes images à lire en format panoramique. Une invitation au voyage pour pister les animaux sauvages dans leur milieu naturel. Des volets à ouvrir pour découvrir les spécificités de chaque animal. Onze milieux naturels à explorer, et une grande carte du monde qui offre une vision synthétique des territoires parcourus et des animaux rencontrés. Un livre animé avec 80 volets Le lecteur est pleinement acteur dans sa découverte de la diversité du monde sauvage. En soulevant les volets, les enfants découvrent les animaux cachés et les secrets de la nature. L'émerveillement est garanti ! De superbes illustrations et un contenu très accessible La richesse des illustrations, colorées, précises et réalistes, révèle tout le talent de l'illustrateur. Le texte clair et synthétique est particulièrement adapté aux jeunes lecteurs. Cet ouvrage à la fabrication soignée aborde une thématique toujours fascinante pour les enfants. "Ce magnifique album est conçu avec des rabats qu'il suffit de soulever pour découvrir les secrets des habitants de la nature sauvage ! " Astrapi