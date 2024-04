Un été italien

A la mort de sa mère, Katy est bouleversée. Carol n'était pas seulement sa mère, elle était aussi sa meilleure amie. Pour ne rien arranger, leur voyage prévu depuis toujours se profile : deux semaines à Positano, le village magique dont Carol n'avait de cesse de parler. Pendant des années, Katy a attendu que sa mère l'y amène ? : désormais, elle doit faire ce voyage seule. Mais à son arrivée en Italie, un miracle se produit. Carol apparaît, en chair et en os, en bonne santé, bronzée et âgée de trente ans. D'abord sous le choc, Katy décide de saisir cette chance d'être aux côtés de sa mère et devient rapidement son amie. Au cours de cet été italien, Katy va apprendre à connaître la femme qu'était Carol avant d'être mère et découvrir le grand secret qu'elle lui a dissimulé toute sa vie. Rebecca Serle évoque avec délicatesse la force des liens qui nous unissent à nos parents même après leur disparition.