Géopolitique du Nigeria

Pays le plus peuplé d'Afrique, bientôt le troisième du monde d'ici 2050, le Nigeria anglophone est souvent présenté comme un géant aux pieds d'argile. Son potentiel de croissance autant que sa capacité de nuisance intriguent et effraient tout à la fois. A n'en pas douter, le Nigeria fait partie des puissances émergentes du XXIe siècle, mais il compte aussi le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, davantage qu'en Inde. L'Etat, qui plus est, y est très faible. Les services publics sont défaillants et la population doit compter sur elle-même pour survivre, notamment en milieu rural. Quant à la classe dirigeante, elle a la réputation d'être particulièrement affairiste, corrompue, prédatrice et mafieuse. Des voleurs de bétail à l'insurrection de Boko Haram dans le nord en passant par les groupes autonomistes ou séparatistes de l'ex-Biafra ou des zones pétrolifères du delta du Niger, le Nigeria a décidément plus d'une raison d'inquiéter la communauté internationale, ceci tout en disposant de ressources humaines et naturelles que bien des pays africains pourraient lui envier.