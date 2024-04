Traiter l'anxiété. 11 cas pratiques enfants et adultes en TCC

Comment diagnostiquer, accompagner et soigner des patients qui souffrent de troubles anxieux tels que le stress post-traumatique, les attaques de panique, les TOC ou l'agoraphobie ? Les 11 cas cliniques présentés dans cet atelier permettent aux thérapeutes d'appréhender le traitement de l'anxiété par les TCC, en leur proposant : - Des cas types, auxquels ils peuvent être confrontés dans leur pratique quotidienne ; - Des compétences à mobiliser pour chaque situation ; - Des exposés détaillés des différentes méthodes utilisées. Pour chaque cas, une description précise du déroulé des séances informe le praticien sur la manière d'étudier la demande du patient, de mener une analyse fonctionnelle ou d'établir un contrat thérapeutique. Il y trouvera également de nombreux exemples d'utilisation des outils d'évaluation des TCC (grille SECCA, bilan psychométrique, etc.) pour suivre le patient de manière rapprochée et apprécier la progression de la thérapie et l'efficacité des méthodes appliquées. Avec : Rémy Amouroux - Abdel-Halim Boudoukha - Frédéric Chapelle - Philippe Cortèse - Nicolas Duchesne - Nathalie Girard-Dephanix - Vanessa Harscoet - Jean-Louis Monestès - Hervé Montès - Céline Rousseau-Salvador - Marie Thomas.