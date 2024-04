Bella Italia

Il y a quelques siècles, lorsque les voyageurs venus du Nord traversèrent les Alpes et arrivèrent au lac de Garde, parmi les châteaux, les vignobles, les oliviers et les citronniers, ils virent dans l'Italie un lieu enchanteur. Leur étonnement n'a cessé de croitre lorsqu'ils se dirigèrent vers le sud, en direction des " cités d'art ", ou en direction de l'incomparable Venise. Ils furent subjugués par la côte escarpée de Ligurie et l'art de Florence, Pise et Sienne.Ils s'immergèrent parmi des milliers d'années d'histoire, des ruines grecques aux précurseurs de la Rome impériale, Renaissance et baroque. Dans l'Italie du Sud ensoleillée, ils découvrirent de magnifiques golfes et îles, flottants dans une mer immaculée. Le Vésuve et Naples, les cités et les temples de la Grande Grèce, les couleurs vibrantes de la Sicile et la beauté intrigante et mystérieuse de la Sardaigne étaient là pour les enchanter.Ces visions sans fin et toujours changeantes sont encore là pour ceux qui vivent en Italie ou qui la visitent.