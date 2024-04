Un monde en guerres

C'est un ouvrage magistral que signe ici Claude Serfati, fruit de plus de 25 ans de recherche, conguguant l'ensemble des facteurs économiques, politiques, technologiques, diplomatiques et militaires qui convergent vers les affrontements de demain. A l'heure où la rivalité économique entre les Etats-Unis et la Chine menace de dériver en affrontement armé, où l'intelligence artificielle est mise au service d'un perfectionnement inouï des techniques militaires, et où l'accès aux ressources naturelles, en particulier à l'eau, suscite des tensions croissantes entre Etats, l'humanité se trouve à un moment de bascule. Les guerres sont déjà là. Pour conjurer leur généralisation planétaire, il importe d'en saisir les racines.