La ferveur

En Bretagne, une orpheline en quête de justice 1911, à Londres. Martin Liberty, jeune journaliste, travaille pour le tout-puissant magnat de la presse, Edouard Linsey. Lors d'un voyage à Paris, Martin, consterné, a la preuve que les rumeurs déplorables circulant à propos de son patron ne sont pas usurpées : vénal, sans scrupules, Linsey, tenant de "l'ordre moral" , a eu, d'une aristocrate bretonne, une fille prénommée Louise qu'il a abandonnée à la naissance. Martin parvient jusqu'à Louise. Celle-ci a été placée encore enfant comme domestique chez des châtelains près de Morlaix. Lorsque Martin lui révèle ses origines, la jeune femme n'a plus qu'un but : retrouver la trace de sa mère. Mais sa quête contrarie de puissants intérêts, et pas seulement ceux de Linsey, qui a fait suivre Martin et qui, pour étouffer le scandale, est prêt à toutes les extrémités... Auteur d'une oeuvre importante composée d'ouvrages historiques et de fictions, Eric Le Nabour cisèle, dans l'ambiance fébrile de la Belle Epoque finissante, une intrigue palpitante où se mêlent destins brisés, trahisons, conspirations et les sacrifices qu'exige le triomphe du bon droit et de la vérité.