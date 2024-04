C'est l'histoire d'une graine

Peut-on manger une fleur de chardon, les fruits d'une liane ou 200 fleurs qui fusionnent en un gros fruit ? Oui, et ils sont communs : l'artichaut, le kiwi et l'ananas ! Légumes, fruits et épices du quotidien délivrent leurs secrets sous la plume de Fleur Daugey. D'où ils viennent ? Comment ils poussent ? A quoi ils ressemblent ? ... Le lecteur voit la nature évoluer sous ses yeux, à son plus grand étonnement ! Comprendre la croissance des aliments Cet ouvrage commence par expliquer les étapes de développement communes aux plantes, de la graine au fruit. Puis, chaque double-page délivre les informations documentaires en plusieurs paragraphes, pour prendre le temps de suivre les étapes de croissance des plantes et de les relier à leur visuel. En fin d'ouvrage, l'enfant peut à son tour faire pousser une graine et observer la nature se transformer, grâce à un pas-à-pas facile et illustré en cinq étapes. Un livre qui invite à observer la nature se transformer... Un livre pour être étonné(e) Par quelles étapes une graine devient fruit et donne les aliments les plus communs, comme la tomate, la pomme de terre, la banane, le citron ? Sur un arbre, une plante grimpante, dans le sol, un buisson... Les fruits et légumes poussent parfois de manière surprenante et nous émerveillent !