La Chambre aux papillons

Dans la campagne du Suffolk, Admiral House trône. C'est la maison de famille de Posy Montague. A près de 70 ans, cette dernière se prépare à se séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines, laissant doucement derrière elle les grandes passions de la vie. Mais la réapparition soudaine d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés à jamais, va tout bouleverser. Une captivante fresque multigénérationnelle, combinant personnages inoubliables et secrets déchirants, comme Lucinda Riley en a fait sa spécialité.