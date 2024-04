Atlas des Etats-Unis. Un colosse aux pieds d’argile

S'ils restent la première puissance mondiale, les Etats-Unis traversent une période de profondes mutations, notamment sociales, qui interroge leur position sur l'échiquier mondial. - Des Amérindiens à la conquête de l'Ouest : l'histoire mouvementée d'une nation née dans la violence. - Les richesses incontestées du porte-drapeau capitaliste : agribusiness, ressources énergétiques, innovation, économie de la connaissance, universités... - Racisme, tensions sociales, armes, obésité : la face cachée de l'American way of life. - Concurrence économique croissante et revers militaires avérés : le géant américain domine-t-il encore le monde ? Les 120 cartes et infographies mises à jour dressent le portrait d'une Amérique contrastée, entre mythe et réalité.