Avatar : le dernier maître de l'air - Les aventures oubliées

Suivez l'équipe d' Avatar dans son périple à travers les quatre nations ! Du roi de la Terre Kuei aux guerriers Kyoshi, en passant par Mai et Boulder, vos amis préférés d'Avatar : le dernier maître de l'air sont de retour pour une vaste exploration de la vie dans leur monde. Où qu'ils aillent, le danger, l'amusement et les pitreries ne manqueront pas de les suivre ! Cette intégrale en couleur rassemble des histoires courtes des oeuvres originales suivantes : The Lost Adventures et Team Avatar Tales, et comprend les oeuvres de créateurs appréciés des fans comme Michael Dante DiMartino, Gene Luen Yang, Gurihiru, Faith Erin Hicks, Kiku Hughes, et bien d'autres encore !