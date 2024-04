Dis, c'est quoi… l'égalité filles-garçons ?

Les garçons ont-ils le droit de pleurer ? Est-ce que les filles peuvent partir à l'aventure ? Pourquoi les mamans font plus de tâches ménagères que les papas ? Filles comme garçons sont invités à réfléchir, à prendre conscience des possibilités qui s'offrent à elles et eux et des injonctions faites à l'autre genre. Une partie historique leur permettra de réaliser le chemin parcouru, une autre sur l'identité de genre leur fera découvrir la complexité de ce sujet. L'ouvrage leur permettra d'engager des discussions fertiles avec leurs parents et leurs enseignants.