Fake news. Le guide pour repérer la désinformation et éviter de tomber dans les pièges

Les réseaux sociaux, les sites web, la radio, la télévision, les journaux... ils sont tous là, alimentant un flux constant d'informations. Mais comment distinguer le vrai du faux ? Comment savoir si ce que vous lisez ou écoutez est une vérité solide ou simplement une opinion biaisée ? Dans un monde où les sources d'information se multiplient à une vitesse folle, cette lecture incontournable vous offre les clés pour vous repérer dans ce Far West médiatique où l'audience l'emporte souvent sur la qualité de l'information. Il dévoile les secrets pour démasquer les fake news, quel que soit le contexte, et vous apprend à douter intelligemment. Mais ce n'est pas tout ! Vous découvrirez également comment identifier les " deep fake " et comment l'IA a changé la donne et contribue à la désinformation.