Photoshop, Illustrator et InDesign 2023. Les fondamentaux

Ce livre de la collection Studio Factory présente les fonctionnalités de base de Photoshop, Illustrator et InDesign (version 2023). Il est destiné aux graphistes débutants désirant retrouver rapidement comment réaliser telle ou telle manipulation sur un de ces trois logiciels de la suite Adobe. Sur Photoshop, toutes les techniques de sélection sont détaillées avant d'aborder la gestion des couleurs et l'utilisation des calques qui vous permettront de réaliser tout type de montages photos. Les outils de dessin et les outils Texte sont ensuite présentés afin de vous permettre de personnaliser vos montages. Pour optimiser le rendu de vos images, vous étudierez également les multiples fonctions de retouches et de corrections colorimétriques ainsi que les transformations avant d'appliquer les nombreux filtres disponibles. Sur Illustrator, vous découvrirez les outils permettant de créer des formes diverses, d'insérer et de mettre en forme du texte et verrez en détail l'utilisation des outils Plume pour la création des tracés. Vous apprendrez à modifier et mettre en valeur les objets en leur appliquant des attributs, des styles, des effets, des transformations. Sur InDesign, vous découvrirez comment créer une page avec tous les éléments nécessaires à la composition. Ensuite vous y ajouterez des blocs de texte ou d'images et apprendrez à les manipuler. Vous verrez comment mettre en forme le texte, avec notamment les feuilles de styles qui permettent une mise en forme structurée et vous apprendrez à insérer des tableaux bien formatés. Vous découvrirez ensuite comment mettre en valeur les pages avec la gestion des images et des éléments graphiques (dessin, effets...) qui la composent.