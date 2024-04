L'humanisme après Heidegger (Levinas, Jonas, Arendt et Pato?ka)

Eric Pommier propose ici un essai d'une extrême clarté sur ce qui constitue un impensé de la phénoménologie de Husserl et de Heidegger, à savoir la question de l'humanisme. Qu'est-ce que signifie "être humain" aujourd'hui ? En instaurant un dialogue entre quatre philosophes majeurs du XXe siècle (Emmanuel Levinas, Hans Jonas, Hannah Arendt et Jan Pato ? ka), l'auteur montre comment ils rendent possible une pensée de l'humanisme ancrée dans l'époque contemporaine, celle-ci étant marquée par des enjeux multiples, notamment écologiques, biologiques et techniques, sur lesquels il est nécessaire de s'interroger. Les dimensions politique et morale sont au coeur des problématiques soulevées et en premier lieu la violence qui s'est manifestée d'une manière inédite au siècle dernier.