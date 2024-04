Les animaux ont de l'esprit. 12 expériences exceptionnelles de spiritualité animale

Une intuitionniste animalière d'exception témoigne des 12 expériences les plus incroyables qu'elle ait vécu ! Laurence nous raconte, avec l'authenticité et la finesse qui la caractérisent, ses expériences les plus marquantes de rencontre, de connexion, d'accompagnement, et d'amitié, avec toutes sortes d'animaux, des plus domestiques aux plus improbables. Son approche passe tout autant par du mentalisme animalier, que par de la connexion télépathique ou des rituels chamaniques. Laurence arrive ainsi à se mettre à la place des animaux, comprend ce qu'ils comprennent, ressent ce qu'ils ressentent, vibre au rythme de leurs émotions et de leur vie intérieure. Tout un pan de vie s'ouvre devant nos yeux stupéfaits : le monde intérieur des animaux est bien plus vaste qu'il y parait. Ils nous surprennent, nous reconnectent au Vivant, à la vitalité profonde de la nature, et parfois même nous enseignent. La fine pointe de la conscience animale prend forme au fil de ses témoignages et l'évidence s'impose alors à nous : les animaux aussi ont de l'esprit ! Vous ne les regarderez plus jamais de la même façon après avoir lu ce livre, agrémenté de photos qui illustrent ses nombreuses années de pratique. Témoignages illustrés de superbes photos sélectionnées par l'auteur.