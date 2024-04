Dans ce recueil de textes poétiques parus dans différentes revues, parfois écrits à partir d'une photographies, Laurent Grisel nous donne à voir les gens de tous les jours, ceux " qui ne disent mot " dans des situations simples. Une grande bienveillance, ainsi que de l'humour et de la gravité se dégagent de ce livre. Poète et essayiste. Auteur de Climats, épopée ; Un Hymne à la paix (16 fois) ; Misères et malheurs de la guerre, d'après Jacques Callot, noble lorrain ; Changeons d'espace et de temps.