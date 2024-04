Étude de la saillance référentielle dans un corpus de textes narratifs. Analyse contrastive des chaînes de référence en français et en chinois

Cet essai propose une étude approfondie de la saillance référentielle, considérée comme une propriété d'une entité du discours de se situer plus au centre de l'attention dans la représentation mentale du locuteur et du destinataire. L'ouvrage examine comment différents facteurs influencent cette saillance de tel ou tel motif, en français et en chinois, et propose une approche qui analyse et compare ces éléments dans les deux langues. L'objectif est de construire un modèle permettant d'observer et de prédire ce phénomène.