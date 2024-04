Retrouver la santé est un enjeu capital dans nos sociétés occidentales. Certains y parviennent par le biais de la médecine traditionnelle et d'autres dans les pratiques alternatives. Mais qu'en est-il de la guérison par la voie spirituelle ? Dans l'histoire de l'humanité, la question de la santé a toujours été liée à la spiritualité. La maladie ne serait que la résultante d'un déséquilibre d'une vie antérieure, d'une disharmonie due à nos pensées négatives, en d'autres termes, d'émotions refoulées. La guérison selon les esprits offre une autre voie et des possibilités insoupçonnées. Comment cette guérison spirituelle est-elle possible, et comment fonctionne-t-elle ? C'est avec simplicité et à travers les messages retranscrits dans ce guide que nous pouvons mieux appréhender la guérison spirituelle.