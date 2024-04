Le huitième jour à huit heures . Le jardin d'Eden conduit-il aux flammes de l'Enfer?

Depuis la nuit des temps, les hommes sont convaincus qu'il existe dans le monde des groupes ou des structures plus ou moins secrètes capables de faire plier les Etats et ses dirigeants. Ces puissances émaneraient de sociétés occultes ou d'entreprises liées aux forces du mal,. Les exemples ne manquent pas. Que ce soit au sein des religions ou en dehors. Pour la religion chrétienne, Satan, le prince des ténèbres incarnant l'inversion de l'Amour, n'est jamais très loin des idées portées certains hommes d'Eglise ou d'autres. De cette sorte de fatalisme logique implacable, l'Homme doit s'éloigner, pour atteindre la lumière et L'Eden. L'une des activités de la droite chrétienne s'effectue souvent dans l'ombre, comme en témoigne la troublante ascension de l'Opus Dei au 20e siècle, une prélature dont la dénomination se traduit par "Ouvre de Dieu", alors qu'elle s'est comportée comme une mafia, une sainte mafia, a-t-on dit et écrit, au point que l'on parlera de l'octopus dei. Cette structure à laquelle sera lié le défunt pape Jean-Paul II, à qui il doit son élection lors du conclave, a suscité énormément de résistances. L'Opus Dei, milice religieuse au comportement de secte, héritière d'un anticommunisme militant, puissance à la fois économique et politique, défrayera la chronique. L'Ouvre a exercé une influence multiforme sur l'Eglise, mais aussi sur les pouvoirs temporels qu'elle cherchera à infiltrer. Est-ce encore le cas ? Le successeur de Jean-Paul II était son inspirateur doctrinaire. Et le pape actuel, François, a été élu par un conclave composé des cardinaux choisis par les deux précédents... Norman Neill, se rapproche de ces chroniques où certains hommes sont les serviteurs fidèles et éclairés de ces "sociétés secrètes". Il lui faudra de nombreuses années pour trouver sa philosophie et appliquer ses propres règles. Mais attention, ses amis de l'au-delà veillent. Dans ces communautés la liberté est toujours sous surveillance, gare à ceux qui s'écartent du chemin, où la seule punition et l'unique sanction est la mort. Heureusement, le soleil brille au-dessus des nuages d'orage et le ciel peut être bleu pour tous et toutes. L'expulsion du mythique Jardin d'Eden ne conduit pas nécessairement aux flammes de l'Enfer. A priori. Tout est-il symbole ou tout est-il réalisme inquiétant ?