Mélanie est une fillette comme les autres. Pourtant, quand elle ouvre un livre, elle se retrouve plongée dans le monde inconnu de la forêt de Mauperdus. Les lettres et les mots se mélangent, l'entraînant dans une jungle étrange, peuplée de drôles d'animaux. Qui va l'aider à sortir de cet endroit ? Cette histoire s'adresse à tous les enfants, petits, et grands. Avec une pensée particulière pour tous ceux qu'on appelle " dys ", et pour qui les mots sont parfois de drôles d'animaux aux cris bizarres ! La police employée pour le texte est spécialement adaptée pour les dyslexiques afin de leur faciliter la lecture. Des lettres et des sons sont disséminés dans les illustrations pour un " cherche et trouve " ludique.