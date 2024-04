Alfi et ses amis - CP - Cahier d'activités

Le cahier de l'élève de la méthode de lecture Alfi : pour apprendre à son rythme ! - Alfi et ses amis est une méthode avec une pédagogie différenciée en 3 niveaux, pour s'adapter à tous les élèves. - Une démarche par ateliers en phase avec les programmes 2024, pour être au plus près des besoins de chacun et favoriser la coopération entre élèves. - Une approche explicite de la compréhension valorisée par l'outil "arc-en-ciel" des stratégies. - Des diaporamas pour faciliter la mise en oeuvre des séances en classe. Le cahier d'activités : ? Une différenciation proposée sur 3 niveaux, comme dans le manuel. ? Des activités de décodage et d'encodage très ritualisées pour plus d'autonomie. ? Un livret de lecteur, encarté dans le cahier : trace écrite du travail de recherche mené préalablement en ateliers. ? Une approche explicite de la compréhension valorisée par l'arc-en-ciel : les questions que doivent se poser les élèves pour comprendre un texte sont matérialisées avec un code couleur.