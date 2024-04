Samedi matin, rue des Colibris

Madame Gravel a de ? ja` ouvert sa porte de garage. Mathieu installe une table sur le bord de la rue. Voisins et voisines s'activent. C'est enfin le jour que Simon et Lucas attendent depuis des semaines. Que cherchent Simon et Lucas ? Trouveront-ils l'objet myste ? rieux tant convoite ?? La fin vous surprendra et vous touchera.