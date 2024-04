En 2017, Pascal Grimaud commence un travail sur Eygalières, dans les Alpilles, territoire qu'il aborde sous un angle résolument biographique. Le paysage rural constitue le motif central du livre. L'hortus rend compte des mutations en cours, avec des friches et un habitat pavillonnaire qui prolifèrent sous la pression de la métropole d'Aix-Marseille. Il convoque aussi tout un imaginaire, cinématographique (le western, la science fiction post-apocalyptique) et photographique (The New Topographics, Guido Guidi).