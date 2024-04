Le Royaume de Transpontus

Apparus en Angleterre au XIXe siècle et grandement populaire en Europe, les Toy Theater - ou Juvenile Drama - sont des théâtres miniatures, scènes de table où les ? gurines des personnages sont actionnées par le narrateur. Epris par l'art de ces décors de papier, Dominique Pagnier - proposant de les renommer "microdrame" - s'applique, d'anecdotes en con ? dences, à en relater l'histoire, les effets pyrotechniques et la magie. D'une écriture saisissante, riche en précisions historiques, la défense de ces "petites choses absurdes" se raconte. Leurs fabricants croiseront le chemin de Winston Churchill ou Robert Louis Stevenson qui, amateurs de modèles miniatures, venaient feuilleter les planches de ces boutiquiers-imprimeurs. En ressuscitant ces jouets oubliés par les foules, Dominique Pagnier les érige en mythe, terrain philosophique où se trouvent peut-être quelques réponses sur l'enfance, l'homme et ses drames.