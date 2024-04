Il était une fois Affabulapolis. Un conte musical pour (enfin !) mémoriser ses tables de multiplication, avec CD audio

Charlie rentre de l'école avec le coeur gros. Ce soir, elle doit revoir toutes ses tables de multiplication ! Elle n'en a pas vraiment envie... Alors qu'elle rumine, un énorme coup de vent l'emporte loin de ses tracas. Elle atterrit dans un mystérieux pays où elle va faire de fabuleuses rencontres... Et c'est bien loin de ses habituels cahiers qu'elle va réussir pour la première fois à mémoriser ses tables de multiplication en chanson... Vous avez remarqué la facilité avec laquelle les enfants mémorisent les chansons qu'ils aiment ? Et s'il en était de même avec les tables de multiplication ? C'est la vocation d'Affabulapolis, un conte musical pour (enfin ! ) mémoriser les tables de multiplication. Mais Affabulapolis n'est pas une méthode de plus pour faciliter la mémorisation des tables de multiplication. C'est un outil ludique, captivant et surtout efficace qui met la musique et l'imaginaire au service des apprentissages. Plongé dans un univers magique, l'enfant est amené à travers l'histoire et ses chansons à apprendre très facilement les tables de multiplication !