Anthologie du Pañcatantra. Édition bilingue sanskrit-français

Composé par un brahmane du Cachemire, le Pancatantra est sans conteste l'oeuvre la plus célèbre de la littérature indienne. Ouvre de sagesse, elle délivre un enseignement de prudence et de modération, et apprend tant à gouverner les autres qu'à se gouverner soi-même. Ouvre de plaisir, elle suscite le rire et donne à voir un monde où, d'animaux gloutons en brahmanes cupides, de femmes lubriques en rois étourdis, se côtoient tous les vices de l'humanité. La présente édition propose, pour la première fois, une nouvelle traduction française assortie en regard du texte original sanskrit.