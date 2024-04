Crimes à la manière d'Agatha Christie. 50 cas inspirés de la Reine des romans policiers pour tester vos talents de détective

Qui n'aime pas percer le mystère et tenter de résoudre une " histoire policière " ? C'est ce qui nous fait tourner les pages d'un roman policier ou regarder avec impatience une série télévisée dans laquelle l'identité du coupable est habilement rendue insaisissable. Mais dans ce livre, c'est le lecteur lui-même qui devra faire appel au détective qui sommeille en lui pour faire toute la lumière sur plus de 50 affaires passionnantes de ce volume, dans le plus pur style d'Agatha Christie. Il s'agit de trouver le coupable parmi les personnages rencontrés au cours de la lecture du récit, dont l'un tentera de faire échouer l'enquête. Guidé par l'inspecteur Parnacki et les détectives amateurs Miller et James, le lecteur devra collecter et interpréter des indices pour comprendre ce qui ne va pas chez l'un des personnages et débusquer le coupable. Les crimes se déroulent au tournant des XIXe et XXe siècles et sont conçus avec différents niveaux de difficulté.