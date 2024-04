Notre monde est à construire. Hindouisme, bouddhisme, et l’émergence d’une société civile mondiale

Dans Notre monde est à construire, les auteurs, Ved Nanda, hindouiste pratiquant, qui fait autorité dans le domaine du droit international, et Daisaku Ikeda, philosophe bouddhiste et ardent défenseur de la cause de la paix, entreprennent un dialogue fouillé et approfondi, qui démontre qu'il n'y a qu'un pas, sinon une coïncidence totale, entre une pratique religieuse personnelle et le soutien des normes et des institutions émergentes d'une société civile mondiale. Par-dessus tout, Notre monde est à construire donne au lecteur, qu'il soit religieux ou non, un puissant sentiment d'espoir pour l'avenir, un avenir universellement partagé.