Ce qu'il sait du cerveau humain, Davide Ricci l'a appris à l'université et le met en pratique en exerçant son métier de neurochirurgien. Avec sa famille, il vit dans une paisible normalité bourgeoise à la périphérie de Lucques. Mais lorsque sa femme et son fi ls sont attaqués par un homme ivre dans un restaurant, et qu'il regarde, figé, un autre client intervenir à sa place, tout bascule. Lui qui se pensait "génétiquement inapte à la violence" se découvre simplement lâche. Et cela ne peut plus durer. Aidé par Diego, son nouvel ami et maître zen, il s'initie aux arts martiaux et à une nouvelle philosophie de vie, apprivoisant une violence archaïque que son éducation et ses peurs l'avaient toujours conduit à refouler. Avec son ironie subtile et un style inimitable, Fabio Bacà pose une nouvelle fois son regard acéré sur le quotidien, en nous invitant à réfl échir à la part obscure et primitive présente en chacun de nous.