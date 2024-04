Un lapin à la maison pour les Nuls, poche

Le guide pratique pour devenir le meilleur propriétaire de lapin possible ! Vous voulez élever un lapin heureux et en bonne santé ? Ce guide pratique vous donne tout ce que vous devez savoir pour adopter, élever, vivre et aimer un lapin avec succès. Du choix du lapin à la préparation de la maison pour bien l'accueillir, découvrez une foule de conseils d'experts qui vous permettront, à vous et à votre lapin, de sauter de joie ! Découvrez les bases de la vie d'un lapin, décidez si un lapin est l'animal de compagnie qu'il vous faut, apprenez les différentes races. Prenez soin du confort de votre animal, de l'hébergement au toilettage en passant par l'alimentation et les soins de santé, et offrez les meilleurs soins à votre nouvel ami. Pratiquez la " psychologie " du lapin, comprenez son langage corporel et ses sons, gérez les problèmes de comportement et apprenez à votre lapin à faire des tours et à utiliser la litière. Profitez du monde merveilleux des lapins !