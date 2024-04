La blessure. Nouvelles corréziennes

Dans ces nouvelles, Georges A. Bertrand a créé une Corrèze imaginaire, à la géographie et aux histoires aussi incertaines que mélancoliques. Deux garçons tuent le temps, le temps d'un été torride au bord de la Vézère. Un jeune collégien, à Brive-la-Gaillarde, rêve d'être forain, tandis que, non loin d'Ussel, un fils retrouve la mère qui l'avait depuis toujours abandonné. De page en page, on se perd dans les bois sombres de Haute Corrèze, dans les méandres de la Maronne, ou bien encore au coeur de monumentales falaises d'ardoise... Souvent la mort accompagne héroïnes et héros de ces récits, tous ancrés au coeur du Pays vert, cependant que réminiscences et visions mettent à nu des blessures au creux desquelles se niche l'implacable solitude de l'âme humaine.